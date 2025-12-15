Haberler

İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında; 1 haftada 46 şüpheliye tutuklama

İzmir'de son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 46 şüpheli tutuklandı.

İZMİR'de, son bir haftada yapılan operasyonlarda çeşitli miktar ve nitelikte uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 46 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı koordinelerindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada İzmir'de bir dizi operasyon yaptı. Önceden belirlenen ev ve iş yerlerine yapılan operasyonlarda 3 milyon 166 bin 874 adet sentetik ecza hap, 50 kilo 592 gram esrar, 6 kilo 194 gram kokain, 1105 kök hintkeneviri, ruhsatsız 9 tüfek, 4 tabanca, 366 adet tabanca ve tüfek fişeği ve 9 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 46 şüpheli, polisteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
