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İzmir'de Üvey Baba Cinayeti: 6 Gözaltı

İzmir'de Üvey Baba Cinayeti: 6 Gözaltı
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İzmir'in Konak ilçesinde üvey oğlu ve bir arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan 60 yaşındaki Mehmet Kara, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in Konak ilçesinde Mehmet Kara (60), sokakta çıkan arbedede üvey oğlu F.M. (23) ve O.Ş. (16) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan F.M. ifadesinde Kara'nın annesini fuhşa zorladığını ileri sürerken, kaçmak isteyen Kara'yı yakalamak için 'Sapık' diye bağırdığını, çevredekilerin yardıma gelmesiyle arbede yaşandığını söyledi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Zeytinlik Mahallesi 1140 Sokak'ta meydana geldi. F.M. ile annesini fuhşa zorladığını ileri sürdüğü üvey babası Mehmet Kara arasında evde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. F.M., Kara'ya bıçakla saldırmaya çalıştı. Mehmet Kara koşarak dışarı kaçtı, F.M. de elindeki bıçakla peşinden gitti. F.M., Kara'nın taksiyle kaçmaya çalıştığını görünce onun sapık olduğunu söyleyerek çevreden yardım istedi. Mehmet Kara ile kendisini yakalayan çevredekiler arasında arbede çıktı. Bu sırada F.M. Kara'yı karın boşluğundan bir kişi ise baldırından bıçakladı. Ağır yaralanan Kara, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mehmet Kara, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kara'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Kara'nın öldürülmesine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında F.M., O.Ş., S.D. (16), H.A. (17), M.A. (17), M.K.'yı (19), gözaltına alındı. F.M., polisteki ilk ifadesinde Kara'nın annesini para karşılığı başka erkeklerle ilişkiye zorladığını ileri sürdü. F.M., bu nedenle aralarında çıkan tartışma sonrası kaçan üvey babasının peşinden dışarıya kadar koştuğunu söyledi. F.M., Kara'nın taksiyle kaçmaya çalıştığını görünce 'İmdat! Bu sapık' diyerek çevreden yardım istediğini ve etraftaki tanımadığı kişilerin olaya dahil olduğunu ifade etti. F.M.'nin çıkan arbedede Kara'yı bıçaklayıp, suç aletini de bir evin bahçesine attığını itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli O.Ş'nin ise Kara'nın bir kadını taciz ettiğini öğrendiğini ve bu nedenle Kara'yı baldırından bıçakladığını söylediği belirtildi.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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