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İzmir'de üniversite öğretim üyesi kafeteryada darp edildi

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İzmir'in Konak ilçesindeki bir kafeteryada çıkan kavgada, Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle darbedilerek yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesindeki kafeteryada çıkan kavgada, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle'nin darbedilerek yaralanmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 21 Aralık'ta Eşrefpaşa Mahallesi'ndeki bir kafeteryada aralarında husumet bulunan iki grup barışmak için bir araya geldi.

Gruptakiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle, darp sonucu yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Salih Zafer Dicle, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırılırken olayla ilgili S.K, E.G. ve T.G. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

Dicle'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Dokuz Eylül Üniversitesi Dicle İzmir Hukuk Güncel Haberler

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