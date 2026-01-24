İzmir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
Ödemiş ilçesinde traktör devrilmesi sonucu sürücü Kazım Karagöz hayatını kaybetti. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, sürücünün traktörün altında kalmış olduğunu tespit etti.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Emirli Mahallesi yönüne ilerleyen Kazım Karagöz (52) idaresindeki 45 TZ 180 plakalı traktör, Ören mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
