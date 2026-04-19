İzmir'deki trafik kazasında ölen genç doktor, son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Menderes ilçesinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki doktor Beyza Nur Pürmüs, son yolculuğuna uğurlandı. Acılı ailesinin ve meslektaşlarının katıldığı cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde dün beton bariyere çarptıktan sonra yanan otomobilde hayatını kaybeden doktor Beyza Nur Pürmüs (25), son yolculuğuna uğurlandı.

Yakınlarınca İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Pürmüs'ün cenazesi, Çiğli'deki Evka-2 Merkez Camisi'ne getirildi.

Acılı baba Harun Pürmüs ve kardeşi Ecem Pürmüs, taziyeleri gözyaşları içinde kabul etti.

Anne Yeter Pürmüs ise kızının tabutuna sarılarak veda etti.

Pürmüs'ün cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye Pürmüs'ün ailesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar, İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Adnan Yamanoğlu, başhekim yardımcıları, doktorlar, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden geçen yıl mezun olan Pürmüs'ün bir süre İzmir Torbalı Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak çalıştığı öğrenildi.

Pürmüs girdiği Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (TUS) ardından İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Kliniği'nde Araştırma Görevlisi olarak doktorluk görevini sürdürüyordu.

Pürmüs'ün kullandığı 35 CPT 125 plakalı otomobil, dün İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde beton bariyere çarpmış, çarpmanın etkisiyle otomobilde yangın çıkmıştı.

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, sürücünün hayatını kaybettiği belirlenmişti.

