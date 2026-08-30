Gurbetçi Çift Son Yolculuğuna Uğurlandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden gurbetçi çiftin cenazeleri memleketleri Sivas'ın Zara ilçesinde toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren Nuriye (60) ve Rıfat Aygün (68) çiftinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Zara ilçesine getirildi.

Cenazeler, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Zara Cemevi'nde kılınan namazın ardından Karşıyaka Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Aygün çiftinin ailesi ve yakınları ile Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

İzmir-Ödemiş kara yolunda önceki gün, A.B. (53) idaresindeki 35 CJR 882 plakalı tanker, Rıfat Aygün yönetimindeki Fransa plakalı otomobile çarpmıştı. Tankerin önünde bir süre sürüklenen araçta bulunan Nuriye Aygün kaza yerinde, eşi Rıfat Aygün ise kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Tanker şoförü jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA