Haberler

İzmir'de kamyona çarpan kamyonun sürücüsü öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aliağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Hüsamettin D. idaresindeki kamyon, diğer bir kamyona çarptı. Olayda sürücü hayatını kaybetti.

İzmir'in Aliağa ilçesinde kamyona çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Hüsamettin D. (49) idaresindeki 45 AZN 680 plakalı kamyon, Çanakkale- İzmir kara yolunun Çaltılıdere mevkisinde Baran S. yönetimindeki 35 KPY 15 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Hüsamettin D'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
Bakırhan'ın, 'Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin' sözlerine Destici'den sert tepki

Erdoğan'a yaptığı çağrıya yanıt çok sert: Nush ile uslanmayana...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melek Mosso'nun abonelik sistemi gelirleri dudak uçuklatıyor

Özel içerik için abonelik açtı! Takipçilerden bakın ne kadar kazanıyor
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti
İngiltere'de piskopos, cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı

Piskoposun gözaltına alınma nedeni ülkeyi sarstı
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor

Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Melek Mosso'nun abonelik sistemi gelirleri dudak uçuklatıyor

Özel içerik için abonelik açtı! Takipçilerden bakın ne kadar kazanıyor
Süper Lig'de Fatih Terim sürprizi! Yakın dostu Levent Şahin'i ilk maçında yalnız bırakmadı

Süper Lig'de Fatih Terim sürprizi
CHP'nin yeni cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü? İddialara ilişkin açıklama geldi

CHP'nin yeni adayı mı olacak? Son noktayı koydu