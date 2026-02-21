İzmir'de kamyona çarpan kamyonun sürücüsü öldü
Aliağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Hüsamettin D. idaresindeki kamyon, diğer bir kamyona çarptı. Olayda sürücü hayatını kaybetti.
Hüsamettin D. (49) idaresindeki 45 AZN 680 plakalı kamyon, Çanakkale- İzmir kara yolunun Çaltılıdere mevkisinde Baran S. yönetimindeki 35 KPY 15 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Hüsamettin D'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram