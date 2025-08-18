İzmir'de trafik kazası: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selçuk ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Hümeyra Özmen, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İ.P. (20) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hümeyra Özmen'e çarptı.

İhbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Selçuk Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
Hasan Can Kaya'nın tavırları olay olmuştu, Murat Boz'dan açıklama geldi

Murat Boz'dan Hasan Can Kaya açıklaması geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fındığının çalındığını sandı, kameraları izleyince şoke oldu

Fındığının çalındığını sandı, kameraları izleyince şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.