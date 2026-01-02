Haberler

İzmir'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 23 bin 258 lira ceza uygulandı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, emniyet şeridini kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 23 bin 258 lira idari para cezası kesildi ve adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, İzmir-Çeşme Otoyolu'nda seyreden 35 COC 545 plakalı otomobilin makas atarak emniyet şeridini kullandığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, sürücünün D.B. (22) olduğunu tespit etti.

Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 23 bin 258 lira idari para cezası kesildi.

Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
