İzmir'de trafiğin ortasına inen gizemli helikopter, bir kişiyi alıp uzaklaştı - Haberler

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İzmir'de trafiğin ortasına inen gizemli helikopter, bir kişiyi alıp uzaklaştı

Haberler.com - Güncel
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İzmir'de yaşandığı iddia edilen bir olay, sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, trafiğin ortasına inen helikopterin, bir kişiyi almasının ardından havalanarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

İzmir'de dün kaydedildiği iddia edilen bir görüntü, sosyal medyada paylaşılmasının üzerinden kısa bir süre sonra gündem oldu. Söz konusu görüntülerde, trafik akışının yoğun olduğu sırada trafiği durdurarak yola inen bir helikopter görülüyor.

BİR KİŞİYİ ALIP UZAKLAŞTI

Tamamen yere inmesinin ardından bir süre bekleyen helikopter, daha sonra bir kişiyi alarak kayıplara karışıyor. Helikopterin sarı beyaz renkte olmasının ise daha çok özel bir helikopter olduğuna işaret ettiği belirtildi.

1 MİLYON İZLENME ALDI

Bu anlar, sosyal medyada paylaşılmasının ardından 1 milyonun üzerinde izlenme aldı. Kullanıcılar, konuyla ilgili çok sayıda yorumda da bulundu. Ancak helikoptere binen kişinin kim olduğu ya da neden helikopterin onu almak için trafiği durdurduğu henüz bilinmiyor.

Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (3)

Ic Minnak:

Uyusturucu baronlari ile ilgili filmleri, belgeselleri izlediniz mi hic? Eminim hava kontrol radarlari falan o saatte teknik bakimdadir, o bolgedeki kamerlar arizalidir vs vs.

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Can Ergül:

Iskender Büyükdür :)

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arif KABAÇALI:

büyük ihtimalle paketleme yapmışlar ilerde polis arabası gibi birşey görünüyor

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500
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