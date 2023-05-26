İzmir'de toplu taşımada tartışma sosyal medyanın gündeminde: Eşek olmasanız Tayyip'e oy vermezsiniz

İzmir'de toplu taşımada bir kadının, başörtülü bir kadına demokratik tercihi yüzünden hakaret ettiği görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdiği için karşısındakine hakaret eden kadının, "Eşek olmasanız Tayyip'e oy vermezsiniz, Allahsız" sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.

Araçta bulunan başka bir yolcunun kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştığı görüntülerin ardından eleştiriler de çığ gibi yığıldı.

Sosyal medyadaki eleştirilerin bazıları şu şekilde:

"Kalp yaptıklarına bakmayın kalpleri kin ve nefretle dolu!", "Artık midemizi bulandırıyorsunuz", "Ahlak edep saygı sıfır", "Kendisinden başkasına saygısı yok!", "Dua edin Erdoğan gibi bir Cumhurbaşkanı var bu ülkede. Sahip çıkın ki bu sapkınlar daha başa gelemeden iğne ucu kadar umut ile insanımıza neler diyorlar. Başa gelseler inanın evden dışarı çıkartmazlar kendileri gibi olmayanı", "Seçim yaklaştıkça çirkefliklere başladılar".