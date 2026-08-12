Torbalı'da Feci Kaza: Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
İzmir'in Torbalı ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
İzmir'in Torbalı ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
M.Ç'nin (19) kullandığı 35 CTK 770 plakalı otomobil, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Özbey mevkisinde aynı yönde seyreden M.Ş. (60) idaresindeki 35 HC 1397 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA