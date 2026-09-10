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İzmir'de tır ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı

İzmir'de tır ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hamit E. (53) idaresindeki 41 ALS 757 plakalı hafriyat yüklü tır, Ödemiş-Kiraz kara yolu Kaymakçı Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Özün Ege M'nin (23) kullandığı 34 PZT 703 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki Zekai K. ile Mehmet Arda Ü. Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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