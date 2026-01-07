Haberler

İzmir'de "dur" ihtarına uymayıp ters yönde ilerleyen sürücüye 67 bin 255 lira ceza

İzmir'in Gaziemir ilçesinde polis 'dur' ihtarına uymayan ve ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsüne 67 bin 255 lira ceza kesildi. Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi ve araç trafikten men edildi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsüne 67 bin 255 lira ceza uygulandı, araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam İzmir Çevre Yolu'nda trafik uygulamasında 35 CUV 212 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

Bir süre ters yönde ilerleyen araç, ekiplerin takibi sonucu durduruldu. Sürücü T.T'nin alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 67 bin 255 lira ceza kesildi, araç trafikten men edildi.

Ehliyetine 2 ay süreyle el konulan T.T. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
