İzmir'de tekneler, Sumud Filosu'na destek için denize açıldı /Video eklendi

İZMİR'de 7 noktadan çok sayıda tekne, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ancak İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek vermek için düzenlenen 'Kararlıyız, Sumud'un Yanındayız' etkinliğinde denize açıldı. Pasaport İskelesi'nde bir araya gelen tekneleri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar karşıladı.

İzmir'de Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu desteklemek için 'Kararlıyız, Sumud'un Yanındayız' etkinliği düzenlendi. 7 noktadan denize açılan tekneler Cumhuriyet Meydanı'nın önündeki Pasaport İskelesi'nde bir araya geldi. Bostanlı, Güzelbahçe 2, Güzelbahçe Yalı, Güzelbahçe 1, Sahilevleri, İnciraltı ve Mavişehir balıkçı barınaklarından sabah saatlerinde denize açılan tekneleri, meydanda toplanan vatandaşlar karşıladı. Sık sık tekbir getiren, aralarında çocukların da bulunduğu topluluk 'Nehirden denize özgür Filistin' sloganları attı. Etkinlikte Gazze ve Filistin'e destek mesajları verildi. Filistin'e Destek Platformu adına konuşan İzmir Sivil Toplum Kuruluşları (İSTOK) Dönem Başkanı Gökhan Temur, küresel Sumud Filosu'nun bir vicdan hareketi olduğunu dile getirdi. Gemilerde silah ve tehdit bulunmadığını söyleyen Temur, "O gemilerde mazlum çocukların sütü, annelerin ekmeği, babaların umudu, kardeşlerimizin vicdanı vardır. Zalim İsrail uluslararası hukuk ve insanlık değerlerini hiçe sayarak sivil inisiyatifi katletti. Bu saldırı yalnızca bir deniz haydutluğu değil insanlığın merhametine ve onuruna vurulmuş bir darbedir. Açlığa, kuşatmaya ve ölüme direnen bir halkın sesini susturmaya yönelik alçakça bir girişimdir. Hepimizin yüreğinde bir daha kapanmayacak derin bir yara açmıştır" dedi. Adaletin, insanlığın ve umudun rotasından hiçbir zaman sapmayacaklarını belirten Temur, Gazze kara sularına fiilen ulaşıldığını hatırlatıp, son gemide İsrail'in tutsağı durumunda 2'si İzmir'den 14 vatandaşın bulunduğunu ifade etti.

'SUSMAYACAĞIZ VE KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ'

Temur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlardan sonra insanlık vicdanı bu sızıntıyı bir tufana dönüştürecektir. Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaştırılmalıdır. Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan cesur yürekli aktivistlere selam olsun. Zulme karşı susmayacak, adaletin ve özgürlüğün her daim yanında olacağız. Filonun maruz kaldığı bu saldırı İsrail'in Filistin halkına uyguladığı soykırımın bir parçasıdır. İki yıldır Gazze'de topyekun bir zulüm gerçekleştiriliyor. Filistin direnişi Siyonist bir çetenin darbesiyle karşılaştı. 7 Ekim 2023'te başlayan Aksa Tufanı bir özgürlük tufanıdır. Susmayacağız ve kardeşlerimizin yanında olacağız. Gazze'nin direnişi zulme karşı koymanın mümkün olduğunu kanıtladı. Batı kamuoyu harekete geçti. Avrupa'da da bunu dalga dalga göreceğiz. Artık hem doğuda hem batıda İsrail istenmeyen bir devlet konumundadır. Savaş suçlusu Netanyahu, Birleşmiş Milletler kürsüsünde boş koltuklara hitap etti. Batılı bazı ülkelerin Filistin devleti tanıma girişimleri kamuoyu baskısı yönünden önemlidir ancak tek başına yeterli değildir. İsrail'in soykırım politikaları sona erdirilmeli, ekonomik politik ilişkiler sınırlandırılmalıdır. Unutulmamalıdır ki İsrail sadece Filistinliler için değil Orta Doğu ve tüm bölge için tehdit oluşturmaktadır."

'SESSİZ KALMAYACAĞIZ'

Temur, konuşmasının devamında Türkiye'nin zalimin karşısında, mazlumun yanında olmayı göstermiş bir millet olduğunu vurgulayarak, "Gazze'de her gün çocuklar açlıktan ölürken, hastaneler acımasızca bombalanırken insani yardımları ulaştırmak zorundayız. Bir savaş değil alenen soykırım ve zulüm gerçekleştirildi. Bu direniş sadece bu coğrafyanın değil insanlığın umududur. Sumud'un, Filistin'in, adaletin, insanlığın ve vicdanlının yanındayız. Zulme sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Sessiz kalmayacağız. Bu çağrıyı insanlığın vicdanından yükselen bir çığlık olarak görün. İzmir'den Filistin'e uzanan vicdan zinciri dalgalarla büyüyecek mazlumların duasıyla inşallah neticelenecektir. Tüm cihana sesleniyoruz. İlk kıblemiz Kudüs'ün şerefini korumak için mücadele eden kardeşlerimizin direnişini ve Hamas'ı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'KORKMAYACAĞIZ'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise konuşmasında Sumud Filosu'nun vicdanların gür sesi olan o duruşun İzmir'deki yansımasını gözler önüne serdiklerini dile getirip, "Rabb'im birlik ve beraberliğimizi güçlü kılsın. İsrail yaşadığı müddetçe korkacak. Korktukça saldıracak. Saldırdıkça korkacak. Biz korkmayacağız. Ne Türkiye Müslümanları ne dünya Müslümanları korkmayacak. Onlar korkuları Hazreti İsa'ya saldırırken iyi bilirler, onlar ihanetin ne olduğunu peygamber efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde ihanetlerini çok iyi bilirler. Peygamberimizi zehirlemeye çalıştılar. Peygamberimize büyü yapmaya çalıştılar. Sözleşmelere riayet etmediler. Biz Müslümanlar olarak akıllı olmak zorundayız. Çünkü onlar sözlerini hiçbir zaman tutmayacak. Tutacak gibi gözükecekler. Onların anladığı tek dil karşı tarafın güçlü olmasıdır. Aramıza fitne, gıybet, fesat girerse onlar güçlenir. Oradaki çocukların ağlamaya zamanları yok. Bir yandan ampute olmuş ayağına acırken bir yandan kardeşine moral vermeye çalışıyor bir yandan da anne babasının mezarının başında ağlıyor. Onlar bunu hak etmediler. Dualarımızla gerekirse de gidip orada hareket etmek üzere Hamas'ın, Filistinlilerin yanında olmakla mükellefiz. Rabbimize verdiğimiz söz budur" diye konuştu.

'HEMEN GİDERİM'

Tekneleri gözyaşlarıyla karşılayan vatandaşlardan Ayşen Özdemir de "Allah'ım inşallah onların kurtuluşu olur. Çok perişan olduk. Dönenleri izledim. Oraya gittiklerinde hapishanelerde, işkencelerle onların neler çektiğini anlayabiliyorum. Buraya yetiştim. Çok üzgünüm. Keşke biz de gitsek. Şu an 'Şu teknelere binip gidiyoruz' deseler hemen giderim" diye konuştu.