İzmir'de tekne motoru hırsızlığı: Kıyıya çektikleri teknenin motorunu çaldılar

Tekne sahibi Savran: "Bir sefer denize çıkamadan teknenin motorunu çaldılar"

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde 2 şüpheli, kıyıya getirdikleri teknenin motorunu çaldı. Şüpheliler çaldıkları motoru götürürken güvenlik kamerasına yansırken, 10 gün önce aldığı teknenin motoru çalınan Tayfun Savran, "Keyfini çıkaramadan teknenin motorunu çaldılar" dedi.

Olay, ilçeye bağlı Yeni Foça Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 10 gün önce aldığı tekneyi, tonozunu çıkarmak için akşam saatlerinde Burunucu mevkiinde kıyıya 3 metre kala bağlayan Tayfun Savran, ertesi gün sabah saatlerinde bölgeye geldiğinde tekneyi bıraktığı yerde göremedi. Yeni aldığı teknesini tanımakta güçlük çeken Savran, yaptığı araştırmalar neticesinde teknesinin kıyıya çeldiğini ve teknenin üzerinde motor olmadığını fark etti.

Diğer tekne sahipleri farkında olmadan hırsızlara yardım etmişler

Olayın ardından yakın çevrelerdeki tekne sahiplerine durumu anlatan ve teknesinin motorunu kimin çaldığını araştıran Savran, diğer tekne sahiplerinin farkında olmadan hırsızlara yardım ettiklerini öğrendiğini belirterek, "Tabi onlarda bilmiyorlardı işin böyle olduğunu. Olayın saat kaç sıralarında olduğunu öğrenince çevredeki işletme kameralarına bakmaya karar verdim. 2 şahsın tekerlekli motor aracıyla gelip tekneyi kıyıya çekerek motoru aldığını ve denizden götüremedikleri için işletme içerisinden götürdüklerini kamera kayıtlarından gördük" dedi.

Çaldıkları motoru rahat tavırlarla böyle taşıdılar

Öte yandan şüphelilerin çaldıkları motoru rahat tavırlarla taşıdıkları anlar anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, tekne sahibi jandarmaya giderek olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.