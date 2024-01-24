İzmir'de tartışma sonucu silahlı saldırı: Yaralılar var

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, tartıştığı kişinin tabanca çıkartması nedeniyle olay yerinden otomobili ile kaçmaya çalışan Recep B.(31), açılan ateş sonucu aracın arka kısmından giren kurşunla sırtından yaralandı. Hastaneye gitmeye çalışan Recep B., direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Recep B.'nin kullandığı otomobil takla attı. Hastaneye kaldırılan Recep B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Tahsin Yazıcı Mahallesi 9168 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle B.A. ve Recep B. sokakta tartışmaya başladı. İkili arasındaki gerginlik artınca B.A. tabanca çıkarttı. Bunun üzerine Recep B., 34 HIP 327 plakalı otomobili ile olay yerinden kaçmaya çalıştı. Bu sırada, B.A.'nın tabanca ile ateş açması sonucu bir kurşun otomobilin arka kısmından girerek, sürücü koltuğundaki Recep B.'nin sırtına isabet etti. Yaralanan Recep B. otomobiliyle kaçışını sürdürürken Polat Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle iki otomobile çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, caddede takla atarak ters durdu.

TRAFİK POLİSİ FARK ETTİ

Kazaya karışan otomobillerde maddi hasar meydana gelirken çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polisleri, yaralının otomobilden çıktığı sırada sırtından vurulduğunu belirledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Recep B.'yi ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Recep B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.