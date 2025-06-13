İzmir'de Tartışma Sonrası Eşini Vuran Adam İntihar Etti

İzmir'de Tartışma Sonrası Eşini Vuran Adam İntihar Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Tire ilçesinde tartıştığı eşi Şerife Erdal'ı av tüfeğiyle öldüren Ömer Mehmet Erdal, ardından intihar etti. 70 yaşındaki kadının cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Tire ilçesinde tartıştığı eşi tarafından av tüfeğiyle öldürülen 70 yaşındaki kadın toprağa verildi.

Tartıştığı eşi Ömer Mehmet Erdal (75) tarafından dün Kurtuluş Mahallesi Mis Sokak'taki apartmanın zemin katında av tüfeğiyle vurularak öldürülen Şerife Erdal (70) için Mehmet Akif Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende, çiftin oğulları Ali Erdal taziyeleri kabul etti.

Şerife Erdal'ın cenazesi burada ikindi vakti kılınan namazın ardından Tire Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Ömer Mehmet Erdal'ın cenazesi ise Fadıloğlu Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Tire Asri Mezarlığına defnedildi.

Olay

Kurtuluş Mahallesi Mis Sokak'taki apartmanın zemin katında dün Ömer Mehmet Erdal ile eşi Şerife Erdal arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Erdal, odada bulunan av tüfeğiyle eşi Şerife Erdal'a ateş açmış, ardından aynı silahla evin bahçesinde intihar etmişti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı çiftin yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Olayı duyarak eve gelen çiftin oğulları Ali Erdal ve aile yakınları gözyaşı dökmüş, çiftin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna morguna gönderilmişti.

Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı

Bomba iddia: Misillemeden korkan Netanyahu bakın hangi ülkeye kaçmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devleriyle anılıyordu! Kocaelispor, yıldız golcüyü transfer etti

Süper Lig devlerinin alamadığı yıldız golcü Kocaelispor'da
Kredi verilmeyince pompalı tüfekle bankayı bastı

Korku dolu anlar! Kredi verilmeyince pompalı tüfekle bankayı bastı
İsrail saldırılarının ardından İranlılar sokağa çıktı: İntikam, intikam

İran'da İsrail protestoları büyüdü
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
Bu yüzden mi misilleme yapamıyor? İran, en güçlü 4 adamını kaybetti

Bu yüzden mi misilleme yapamıyor? İran, en güçlü 4 adamını kaybetti
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu

600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.