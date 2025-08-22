İzmir'de Tarım Arazisindeki Yangın Ormana Sıçradı

İzmir'in Menderes ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale ediliyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çile Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 26 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
