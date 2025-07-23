İzmir'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Menderes ilçesinde Oğlananası Mahallesindeki tarım arazisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Alevlerin bazı yapılara sıçradığı bildirildi.

İZMİR'in Menderes ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Oğlananası Mahallesindeki tarım arazisinde çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekipler alevleri kontrol almak için çalışma başlattı. Alevlerin, bölgede bulunan bazı yapılara da sıçradığı belirtildi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde alevlerin bir eve sıçradığı anlar yer aldı.

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Tunç: 700 kişinin tahliye edileceği yalan, şehit ailelerini incitecek adım olmaz

"700 kişi tahliye edilecek" iddiasına Bakan Tunç'tan net yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin

Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.