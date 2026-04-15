İzmir'de tarihi eser niteliğinde 203 obje ele geçirildi

İzmir'in Kınık ilçesinde Roma, Helenistik ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 203 obje ele geçirildi.

Polis ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Kınık'ta belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, Roma, Helenistik ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 190 sikke, 10 obje, 3 demir haç ve metal arama dedektörü ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.