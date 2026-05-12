İzmir'de taksiciyi bıçaklayarak gasp girişiminde bulunan şüpheli yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bindiği taksinin şoförünü bıçakla yaralayıp aracı gasbetmeye çalışan şüpheli gözaltına alındı.

Taksici Çetin Bulut (61), dün akşam saatlerinde Konak ilçesinde aracına aldığı E.B'yi (59) Uzundere Mahallesi'ne götürdü.

Burada araçtan inen E.B, ücreti ödeme bahanesiyle tekrar bindiği takside Bulut'un boğazına bıçak dayayarak gasp girişiminde bulundu. Bulut'un müdahalesiyle saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan taksici ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan olay araç içi kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde E.B'nin araca binip yolculuk yapması, taksiden indikten sonra tekrar binip elindeki bıçağı Çetin Bulut'un boğazına dayaması ve Bulut'un müdahalesi üzerine olay yerinden kaçması yer alıyor.