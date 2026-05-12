İzmir'de taksiciyi bıçaklayarak gasp girişiminde bulunan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir taksici, yolcusunun bıçakla yaralayıp gasp girişiminde bulunmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası şüpheli gözaltına alındı.

Taksici Çetin Bulut (61), dün akşam saatlerinde Konak ilçesinde aracına aldığı E.B'yi (59) Uzundere Mahallesi'ne götürdü.

Burada araçtan inen E.B, ücreti ödeme bahanesiyle tekrar bindiği takside Bulut'un boğazına bıçak dayayarak gasp girişiminde bulundu. Bulut'un müdahalesiyle saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan taksici ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan olay araç içi kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde E.B'nin araca binip yolculuk yapması, taksiden indikten sonra tekrar binip elindeki bıçağı Çetin Bulut'un boğazına dayaması ve Bulut'un müdahalesi üzerine olay yerinden kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıUmut Can Kaya:

böyle hain gavur tiplerinin en az 15-20 sene ceza alması lazımdı yeminle başka çare yok

Haber YorumlarıVolkan Onur Arslan:

Çok yazık be! O zavallı taksici ne günahı var! İnsan nasıl bu kadar zalim olabilir! Keşke hayvan gibi insanlar da biraz vicdan geliştirse yahu!

Haber YorumlarıHalil Kaya:

Atatürk'ün laik devlet ilkesini unutup böyle şeyler oluyor işte. Emniyet teşekkür ederim ama güvenlik önlemleri artırılmalı. Taksiciler çok risk altında.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

