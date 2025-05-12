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İzmir'de Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

İzmir'de Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı
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Konak ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, önce ağaca çarptı ardından takla attı. Sürücü hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yok.

İzmir'in Konak ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

K.K. idaresindeki 35 AR 2019 plakalı otomobil, Murat Reis Mahallesi İnönü Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı.

Önce ağaca çarpan otomobil ardından yol kenarındaki elektrik direğine çarparak takla attı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan K.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
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