İzmir'de tartıştığı sürücüye saldırdığı iddia edilen şüpheliye ceza

Bornova'da bir aracın önünü kesip tartıştığı sürücüsüne saldırmaya kalkışan M.G., 180 bin lira ceza ile cezalandırıldı. Trafik ekipleri tarafından tespit edilen olay, sosyal medya paylaşımları sayesinde gün yüzüne çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Mart'ta Fevzipaşa Caddesi'nde 35 Y 8608 plakalı otomobilin sürücüsünün, bir yolcu minibüsünün sürücüsüne saldırı girişiminde bulunduğuna ilişkin bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma yaptı.

Ekiplerce tespit edilen ve yakalanan M.G'ye (31), Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden 180 bin lira para cezası kesildi.

Ehliyetine ve aracına 60 gün süreyle el konulan şüpheli, "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçundan adli işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı

Dünyanın gözü önünde katliam! Yine yasaklı bombayla vurdular
Orkun Kökçü'den ağızları açık bırakan gol

Bu şut ağlara gitti!
Samsunspor galibiyeti 90+3'te hatırladı

Bir taraf sevinçten çıldırdı, diğer taraf hüzünden adeta yıkıldı
İsrailli uzman: İran'ın misket bombası taşıyan füzeleri İsrail'e ciddi zarar verdi

Resmen itiraf ettiler! İran'ı silahı başlarına bela oldu
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek

İran'la ilgili bugüne kadar ki en net tarih! Dünya, merakla bekliyor
Sörloth için 35 milyon euroluk dev teklif

Ortalığı karıştıracak dev teklif! Bu rakamı kabul etmemeleri imkansız
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha