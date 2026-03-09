Haberler

İzmir'de evinden çıkan şüphelileri yakalamak isterken vurulan genç öldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde, tanımadığı kişileri durdurmaya çalışan 24 yaşındaki Mehmet Köstekçi, şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaşamını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde evinden çıkan kişileri yakalamaya çalıştığı sırada silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle birlikte komşu ziyaretinden dönen Mehmet Köstekçi (24), Karakuyu Mahallesi'ndeki evlerinden tanımadığı kişilerin çıktığını gördü.

Şüphelileri durdurmaya çalışan Köstekçi, şüphelilerin zeytinlik arazide açtığı ateş sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köstekçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
