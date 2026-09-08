İzmir'de suç örgütüne operasyon; 24 gözaltı

İZMİR'de Belçika merkezli faaliyet gösteren ve Bayram Yaramış'ın liderliğini yaptığı ileri sürülen 'Yaramışlar' suç örgütüne yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen, Belçika merkezli faaliyet gösteren ve Bayram Yaramış'ın liderliğinde olduğu ileri sürülen 'Yaramışlar' suç örgütüyle hareket ettikleri belirlenen 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Suç örgütünün uluslararası ölçekte faaliyet gösterdiği, hiyerarşik yapıya sahip olduğu, süreklilik arz eden ve çok yönlü suç işleme kapasitesi bulunan organize bir yapı olduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere polisin düzenlediği operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 11'inin yurt dışında, 1'inin de cezaevinde olduğu öğrenildi. Diğer 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen ve yaklaşık toplam değeri 1 milyar lira olduğu belirlenen 87 taşınmaza, 18 araca, 4 özel tekneye, 14 şirket ortaklık payına ve banka hesapları ile diğer mal varlığı unsurlarına el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı