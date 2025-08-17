İzmir'de Su Kesintileri: Menderes ve Kınık'ta Planlı Kesintiler

Güncelleme:
İzmir'in Menderes ilçesinde ana boru arızası nedeniyle, Kınık ilçesinde ise yer altı su kaynaklarındaki azalma nedeniyle su kesintileri yapılacak. Menderes'te su kesintisi 10 saat sürecek, Kınık'ta ise 7 saat sürecek.

İzmir'in Menderes ilçesinde ana boru arızası, Kınık ilçesinde ise yer altı su kaynaklarındaki azalma ve yoğun kullanım nedeniyle su kesintileri yapılacak.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes'te doğal gaz çalışması sırasında taşıyıcı hattın patlaması sonucu onarım çalışması başlatıldı.

Bu nedenle ilçeye bağlı Çileme, Develi, Tekeli Atatürk ve Tekeli Fevzi Çakmak mahallelerinde bugün saat 11.00 ile 21.00 arasında 10 saat su kesintisi yaşanacak.

Kınık ilçesindeki Aşağı, Fatih, Osmaniye, Türkcedit, Yeni ve Yukarı mahallelerinde ise yer altı su kaynaklarındaki azalma ve yoğun kullanım nedeniyle bu akşam saat 23.00 ile yarın sabah saat 06.00 arasında 7 saat su kesintisi uygulanacak.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
