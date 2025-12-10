Haberler

İzmir'de iki günde bir yapılan su kesintisi her gün uygulanacak

İzmir'de iki günde bir yapılan su kesintisi her gün uygulanacak
Güncelleme:
İzmir'de azalan su kaynakları sebebiyle 6 Ağustos'tan itibaren uygulanan su kesintileri, yeni planlamayla her gün yapılacak. 13 ilçede saat 23.00-05.00 arasında kesintiler gerçekleştirilecek.

İzmir'de azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta başlayan ve 13 ilçede dönüşümlü olarak gerçekleştirilen su kesintisi, yeni planlamayla her gün uygulanacak.

İZMİR'DE SU KRİZİ BÜYÜYOR

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yağış rejimindeki düzensizlik sonucu oluşan kuraklık nedeniyle planlı ve dönüşümlü olarak yapılan su kesinti programı güncellendi.

SULAR HER GÜN KESİLECEK

Yeni planlama kapsamında Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde her gün 23.00-05.00 saatlerinde kesinti uygulanacak. Kentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta 23.00 ile 05.00 saatleri arasında planlı su kesintileri başlatılmış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
