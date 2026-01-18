Haberler

Torbalı'da son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iki market mühürlendi

Torbalı'da son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iki market mühürlendi
Güncelleme:
İzmir'in Torbalı ilçesindeki iki zincir market, son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri sattıkları tespit edilince 3 gün süreyle mühürlendi. Denetimlerde belediye zabıtasının uyguladığı cezalar ve gelecekteki olası yaptırımlar açıklandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri sattığı tespit edilen iki zincir market şubesi, 3 gün süreyle mühürlendi.

Torbalı Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ocak ayı belediye meclis toplantısında alınan kararla, halk sağlığını tehdit eden işletmelere kapatma yetkisinin Zabıta Müdürlüğüne verildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda zabıta ekiplerinin, Tepeköy ile Subaşı mahallelerindeki zincir marketlere ait şubelerde denetim yaptığı belirtildi.

Denetimlerde, her iki işletmede de son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerinin satışa sunulduğunun belirlendiği, iş yerlerinin 3 gün süreyle kapatılarak mühürlendiği kaydedildi.

İşletmelere, Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği Ek-1 Maddesi kapsamında ceza uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, kapatılan market yetkililerine, aynı işletmelerde ikinci kez bozuk ya da son kullanma tarihi geçmiş ürün satılması halinde daha uzun süreli kapatma cezası uygulanacağı, üçüncü kez ihlal edilmesi durumunda ise iş yeri çalıştırma ruhsatlarının iptal edileceğinin tebliğ edildiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
Haberler.com
