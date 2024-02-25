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İzmir'de sokak ortasında cinayet: 2 şüpheli tutuklandı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişinin sokakta tabancayla öldürülmesine ilişkin Manisa'da yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişinin sokakta tabancayla öldürülmesine ilişkin Manisa'da yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şüpheliler A.Ö. (37), İ.Ö. (63) ve B.Ö'nün (16) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. ile B.Ö. tutuklandı, İ.Ö. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, Yaşar Kemal Mahallesi 6004 Sokak'ta 23 Şubat'ta Fırat Yurteri'nin (32), tabancayla öldürülmesine ilişkin çalışma yürütmüş, Manisa'da düzenlenen operasyonla cinayet zanlısı A.Ö. ile yanındaki İ.Ö. ve B.Ö. yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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