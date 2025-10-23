Haberler

İzmir'de Silahlı Tartışma: Bir Kadın Yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde 64 yaşındaki H.M.A., birlikte yaşadığı 42 yaşındaki U.I.'yı silahla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, şüpheli H.M.A. polis tarafından yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, birlikte yaşadığı kadını silahla yaraladı.

Murat Reis Mahallesi 199 Sokak'taki apartmanda oturan H.M.A. (64) ile imam nikahıyla birlikte yaşadığı U.I. (42) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.M.A, tabancayla U.I'yı bacağından yaraladı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli H.M.A, polis ekiplerince suç aleti tabancayla yakalandı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
