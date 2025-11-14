Haberler

İzmir'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Olayın, tarafların akrabası olduğu ve çocuklarının evliliği nedeniyle çıkan anlaşmazlık yüzünden gerçekleştiği öğrenildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Suç Analiz Merkezi büro amirlikleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Çay Mahallesi'ndeki olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.E. (25) savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden M.D. (43), N.D. (34), B.D.(19) ve S.D. (17) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, D.D. (72), A.D. (41) ve E.D. (39) adli kontrol şartıyla salıverildi.

Araştırmalarda, tarafların akraba olduğu ve çocuklarının evliliği nedeniyle aralarında anlaşmazlık çıktığı öğrenildi.

Olay

Çay Mahallesi'ne 11 Kasım'da araçla gelen kişi ya da kişilerce etrafa silahla ateş açılmış, mermilerin isabet ettiği H.E, S.E, S.D. ve Y.D. yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerince İzmir Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.E, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, diğer yaralılar Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
