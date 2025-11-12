İzmir'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi'ne araçla gelen kişi ya da kişiler, etrafa silahla ateş açtı.??????? Mermilerin isabet ettiği H.E, S.E, S.D. ve Y.D. yaralandı, park halindeki otomobilde hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İzmir Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ege Üniversitesi Hastanesine götürülen yaralılardan S.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, S.D. ve Y.D'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili A.D, D.D, E.D, S.D. ve M.D'yi gözaltına aldı, olayda kullanılan silah ve bıçağa el konuldu.

Ekipler, olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.