Haberler

İzmir'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:
İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler araştırılıyor.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi'ne araçla gelen kişi ya da kişiler, etrafa silahla ateş açtı.??????? Mermilerin isabet ettiği H.E, S.E, S.D. ve Y.D. yaralandı, park halindeki otomobilde hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İzmir Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ege Üniversitesi Hastanesine götürülen yaralılardan S.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, S.D. ve Y.D'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili A.D, D.D, E.D, S.D. ve M.D'yi gözaltına aldı, olayda kullanılan silah ve bıçağa el konuldu.

Ekipler, olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Haberler.com
500

Doğru hisse senetlerine yatırım yapmak her şey değildir, ancak doğru bir yatırım stratejisiyle çalışmak, yatırımınızdan büyük kazanç elde etmenin en iyi yoludur. Prof. Nelson, FY işlem sinyalleri bu yılın başından beri bana çok yardımcı oldu. Mevcut portföyüm 437.000 doların üzerinde. Portföyünüzü büyütmek istiyorsanız Telegram (Nildatrading) üzerinden kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

