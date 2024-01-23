Üye Girişi
Haberler

İzmir'de silahlı kavga sırasında kadın kalkan olarak kullanıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

İzmir'de yaşanan silahlı kavga sırasında, şüphelilerden biri olan B.M., Öznur Şahin'i kalkan olarak kullanarak kaçtı. Şahin ifadesinde, olayla ilgisinin olmadığını belirtti.

İZMİR'de silahlı kavga sırasında arada kalıp, şüphelilerden B.M.'nin kalkan olarak kullandığı Öznur Şahin (63), ifadesinde, "B.M. kendisine mermi gelmesin diye beni sağa sola hareket ettirip, siper etti. 'Beni bırakın, olayla ilgim yok' diye yalvardım. Ardından önce T.Y. sonra B.M. kaçtı" dedi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi 1593/9 Sokak'ta meydana geldi. Husumetli B.M. ile T.Y. arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, o anlar bir cep telefonu ile iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; B.M.'nin ruhsatsız tabanca ile koştuğu, bu sırada sokaktaki Öznur Şahin'in tarafların arasında kaldığı, B.M.'nin Şahin'i kalkan olarak kullandığı, çıkan arbedede B.M.'nin tabanca ile bacağından yaralandığı görüldü. Bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, yaralı halde kaçmaya çalışan B.M. gözaltına alındı. Olaydan sonra bölgeden uzaklaşan Öznur Şahin ifade verirken, kaçan diğer şüpheli T.Y. polis ekiplerince yakalandı.

'HER İKİSİNDEN DE ŞİKAYETÇİYİM'

3 çocuk annesi Öznur Şahin'in ifadesinde, "B.M. ve T.Y. adlı bu kişileri tanımam. Bu kişilerle husumetim ve kan bağım yoktur. Saat 19.00'da fırına ekmek almaya gittim. Ardından eve dönerken biri arkamdan sarılıp, karşı tarafa 4 el ateş etti. Sonrasında hızla oradan uzaklaşmaya çalıştım. Bu kişinin kime ateş ettiğini görmedim. Koşarak uzaklaşırken, arkamdan koşuşturmalar duydum. Ardından ilk ateşi eden ve adını karakolda öğrendiğim B.M., bana sarıldı. Geldiği yöne çevirdi. Elinden kurtulmak istediysem de bırakmadı. 'Bırak beni kimsin sen' diye bağırdım. Sonra sokaktan elinde silahla gelen, adını karakolda öğrendiğim T.Y. geldi. Bu kişi de silahı bana ve B.M.'ye doğrulttu. B.M. kendisine mermi gelmesin diye beni sağa sola hareket ettirip, siper etti. 'Beni bırakın, olayla ilgim yok' diye yalvardım. Ardından önce T.Y. sonra B.M. kaçtı. Olayın şokuyla evime gittim. Her ikisinden de şikayetçiyim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adalet Mahallesi kavga Olay Güvenlik İzmir Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kolpaçino 3. Devre filmi oyuncuları kim? Kolpaçino 3. Devre filmi konusu, oyuncuları ve Kolpaçino 3. Devre özeti! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Aile dizisi final mi? Aile dizisi ne zaman final yapacak? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 23 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 23 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Hitman Ajan 47 filmi oyuncuları kim? Hitman Ajan 47 filmi konusu, oyuncuları ve Hitman Ajan 47 özeti! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? 24 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 24 Ocak Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 23 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Kopuk dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Kopuk nerede çekiliyor? Pendikspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Pendikspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Aile full bölüm izle! Aile 29. bölüm full HD izleme linki! Aile dizisi son bölüm neler oldu? Sinan Albayrak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sinan Albayrak'ın dizi ve filmleri! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 Emekli sandığı maaş farkı ne zaman yatacak? 2024 EMEKLİ MAAŞ TABLOSU SON DAKİKA | Emekli maaş farkı ödemeleri ne zaman yatacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title