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İZMİR'DE, SİLAHLA YARALAMA VE İŞ YERİ KURŞUNLAMA OLAYLARINA KARIŞAN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

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İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 3 farklı yerde yapılan silahla yaralama ve iş yeri kurşunlama olaylarına karışan 5 şüpheli yakalandı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 3 farklı yerde yapılan silahla yaralama ve iş yeri kurşunlama olaylarına karışan 5 şüpheli yakalandı. Geçtiğimiz günlerde, ilçede bulunan bir berber dükkanına gelerek içeride oturan S.D.'yi(35) vuran M.Ö.'nün(25) de yakalanalar arasında olduğu öğrenildi.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçenin 3 farklı noktasında işyeri kurşunlama ve silahla yaralama suçlarına karışan şüphelileri yakalamak için teknik takip başlattı. Şüphelilerin yakalanması için koordineli bir şekilde çalışan ekipler, silahla yaralama suçuna karışan M.C.,U.B. ve R.T.'yi adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına aldı. Öte yandan, bir iş yeri kurşunlaması olayına karışan K.S. ise yaşanan kovalamaca sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

BERBERDE YAŞANAN SİLAHLI SALDIRININ ŞÜPHELİSİ DE YAKALANDI

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz günlerde Şehit Asteğmen Mesut Uzlu Sokak'taki bir berber dükkanına maskeli olarak gelerek husumetlisi olan S.D.'yi tabanca ile vurarak kaçan M.Ö.'yü de saklandığı bir adreste gözaltına aldı. M.Ö.'nün silahla, S.D.'yi vurduğu anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, tıraş olmak için bekleyen S.D. oturduğu sırada ardı ardına açılan ateş sonucunda vurularak yere yığılıyor.

ŞÜPHELİLER EMNİYETTE

Polis ekiplerinin suçlulara yönelik yaptığı sıkı çalışmalar sonrasında, gözaltına alınan 5 şüpheli, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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