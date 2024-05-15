Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Semiha İrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde TÜBİTAK Bilim Şenliği düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Semiha İrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde TÜBİTAK 4006-B Bilim Şenliği düzenlendi. Okul Müdürü Necmettin Adanaş, etkinlikte öğrencilerin geliştirdiği projeleri sergilediklerini belirtti.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Semiha İrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde TÜBİTAK 4006-B Bilim Şenliği düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Okul Müdürü Necmettin Adanaş, TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirilen şenliğin yedincisine ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Bu yıl ülkemizde ilk defa TÜBİTAK 4006-B çağrı projeleriyle öğrencilerin daha spesifik konulara odaklanması ve derinlemesine çalışma yapmalarının teşvik edildiğini aktaran Adanaş, bu bilim şenliğinde öğrencilerin gıda ve gıda arzı güvenliği, doğal afetlerde afet yönetimi ve değerler eğitimi üzerine geliştirdikleri projeleri sergilediklerini kaydetti.

Bilim şenliğine İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Vehbi Koç, İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Şimşek, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ali Noyan ve Seferihisar Kent Konseyi üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Eğitim Güncel Haberler

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title