İzmir'de inşaat şantiyesinde gencin ölü bulunmasına ilişkin sanıkların yargılanması sürdü

İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin haklarında "görevi kötüye kullanmak" ve "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılan şantiye çalışanları ile polislerin olduğu tutuklu 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 4. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görülen duruşmaya, tutuklu 13 sanık, müşteki anne Nihal ve baba Ethem Büyükışık ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak, olay zamanı görevli olan polis memurlarına söz verildi. Olay tarihinde ilçe emniyet müdürlüğünde görevli polis memuru F. S, ihbar üzerine bölgeye gittiklerini belirterek, "Biz gittiğimizde orada bir ekip vardı. Sonra başka ekipler de geldi. Şahsı yerde yatarken gördüm. Arkadaşlarımızla konuşurken uzman değilim ama şüpheli bir durum olduğunu söylemiştim." dedi.

Olay zamanında olay yeri inceleme polisi olarak görev yapan M.E. de genel bilgileri topladıktan sonra gerekli incelemeleri yaptıklarını ve kamerayla çektiklerini, tüm bu süreçte de maktulün babasının yanlarında olduğunu öne sürdü.

Diğer tutuklu sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraatlerini istedi.

"İnsanlık suçu işlenmiştir"

Baba Ethem Büyükışık ise duruşmada söz alarak olay günü inceleme yapan polislerin kendisinin uzaklaştırıldığını, ne tür incelemelerin yapıldığını görmediğini ifade ederek, "Sanıkların ifadeleri gerçek dışı. Delilleriyle mahkemeye sunacağız. Tüm sanıkların tutuklu yargılanmasını istiyoruz." dedi.

Anne Nihal Büyükışık ise oğlunu hayattan koparanların en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, "İnsanlık suçu işlenmiştir. Görevlerini tam yaptığını söyleyenler kamera kayıtları nerede?" diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Mahkeme başkanı, aranın ardından tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

"Suça bulaşan herkes hak ettikleri cezayı alacaktır"

Baba Ethem Büyükışık, duruşmanın ardından adliye önünde yaptığı basın açıklamasında, kendilerini yalnız bırakmayıp, destek olan tüm herkese teşekkür etti.

Duruşmaya ilişkin bilgiler veren Büyükışık, tüm sanıkların ifadelerini tamamladığını aktararak, "Bugün itibariyle yolun önemli bir kısmını geride bıraktık. Devletimizin adaletinin geç de olsa tecelli edeceğine yürekten inanıyoruz. Devlet, kamu görevlilerine güveniyoruz. Umarız hakikat bütün çıplaklığıyla en kısa zamanda ortaya çıkacak ve bu suça bulaşan herkes işledikleri suçun karşılığında hak ettikleri cezayı alacaktır." dedi.

Olay

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuş, olayın intihar olduğu değerlendirilmişti.

Soruşturma kapsamında ailenin şikayeti üzerine, olay yerine gelen polisler hakkında "görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla düzenlenen iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, ayrıca şantiye sahasında görevli bekçiler H.K, H.A, T.Ç. ile inşaatta çalışan B.Ç. ve yakın şantiye sahasında bekçi A.G. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

10 Ekim 2025'te, "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla haklarında dava açılan 8 polisin yargılandığı İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava ile 5 inşaat çalışanının İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava birleştirilmişti.

Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcısının başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi dosyayı yeniden ele almış ve "kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "yalan tanıklık" suçları kapsamında 26 şüpheli hakkında 21 Mayıs'ta gözaltı kararı verilmişti.

Aralarında dönemin İlçe Emniyet Müdürü İ.Y, inşaat şirketinin ortakları M.M.T. (69) ve oğlu M.T.T'nin (43) de bulunduğu 18 şüpheli 23 Mayıs'ta tutuklanmış, 7 şüpheli ise daha sonra yakalanıp sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.