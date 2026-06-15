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İzmir'de Karabağlar Sanayi Sitesi'nde oluşan atık yığınlarına tepki

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İzmir'in Karabağlar ve Buca ilçeleri sınırındaki Karabağlar Sanayi Sitesi'nde boş alanlara bırakılan atıklar çevre kirliliği ve kötü kokuya yol açarken, zaman zaman yakılan atıklar iş yerleri ve araçları tehdit ediyor. Bölge esnafı, belediyeye defalarca başvurmalarına rağmen sorunun çözülmediğini belirterek kamera ve zabıta önlemi talep ediyor.

İzmir'in Karabağlar ile Buca ilçeleri sınırlarında yer alan Karabağlar Sanayi Sitesi'nde boş alanlara bırakılan atıklar çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu.

Buca'nın Seyhan Mahallesi 611 Sokak'ta yer alan boş alanın yanı sıra Aydın Hatboyu Caddesi ile 716 Sokak'taki boş sahanın çevresi ve sanayi sitesinin çeşitli noktalarında atık yığınları oluştu.

Atıklar çevre kirliliği ve kötü kokuya neden oldu.

Zaman zaman atıkların yakıldığı, alevlerin bölgedeki işyerleri ve araçları tehdit ettiği görüldü.

"Her yere başvurduk, söyledik olmadı"

Sanayi sitesinden mermercilik yapan Fehim Güneş, AA muhabirine yaklaşık 16 yıldır bölgede çalıştığını belirterek, sorunun son 2 yılda belirgin şekilde arttığını söyledi.

Seyhan Mahallesi'nin Buca Belediyesi sınırlarında kaldığını, belediyenin temizlik çalışmasının yeterli olmadığını savunan Güneş, "Şimdi kalkıp da tamamen belediyeyi suçlamak yanlış. Bizim de suçumuz çok. Bu moloz sadece bu sanayinin molozu değil. ya Bornova'dan, Buca'dan, ya Konak'tan geldi. Adam getiriyor kamyonla boşaltıyor gidiyor. Belediyenin buralara kamera koyması lazım. Caydırıcı bir şey yapması lazım." dedi.

Nakliyecilik yapan Eşref Hellaç ise atıkların biriktiği alanın İzmir Büyükşehir ile Buca belediyelerinin desteğiyle daha önce park yeri olarak belirlendiğini ve tabelasının asıldığını ancak çöp yığınları nedeniyle araçlarını park etmekte güçlük yaşadıklarını anlattı.

Hellaç, ilçe belediyesine birçok kez başvurduklarını belirterek, "Akşamdan temizleniyorsa sonraki gün yine doluyor. Dolduğu sürede en az 7-8 gün alınmıyor. Biz arabalarımızı sağa sola çekmek zorunda kalıyoruz. Nedense olmuyor. Her yere başvurduk, söyledik olmadı. Bu çöplerin alınması ve bizim durağımızın yerine gelmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sorunun çözümü için denetimlerin artırılmasını isteyen Hellaç, bölgeye kamera sistemi kurulmasını ve zabıta memurunun bölgede görevlendirilmesini talep etti.

Hellaç, yaklaşık 37 yıldır sanayi sitesinde çalıştığını ifade ederek, "Burada çöplüğün içinde yaşıyoruz. Son 2 senedir burası böyle maalesef." dedi.???????

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış
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