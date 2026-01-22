İzmir'de Sağanak Yağışta Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı
İzmir'in Konak ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere yatağında mahsur kalan bir kişi, İzmir Büyükşehir Belediyesi kurtarma ekipleri tarafından sedye ve ip yardımıyla kurtarıldı. Kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor. Ayrıca, Seferihisar'da sel suları tarım arazilerine doldu.
MAHSUR KALAN KİŞİYİ EKİPLER KURTARDI
İzmir'de etkili olan sağanakta Konak ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde dere yatağında bir kişi suda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bu kişiyi bulunduğu yerden sedye ve ip yardımıyla kurtardı. Kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan Seferihisar ilçesinde de dağdan inen sel suları tarım arazilerine doldu. Yağışın etkili olduğu bölgelerde ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Haber-Kamera: Kadir ÖZEN / İZMİR,