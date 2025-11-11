Haberler

İzmir'de Sağanak Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu

Güncelleme:
İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, birçok evi su basmasına yol açtı. Vatandaşlar, derelerin ıslah edilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, olası su baskınlarına karşı acil durum planları devreye aldı.

1) İZMİR'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, DERELER TAŞTI (4)

VATANDAŞLARDAN DERE TEPKİSİ

İzmir'in Foça ilçesinde gök gürültülü sağanakta Çamlık Sokak'ta birçok evi su bastı. Sokakta oturan Dilek Çelik, "Yağmur yağdı ve sular yükseldi. Daha evlerimizi yerleştirmeden yeniden sular girdi. Dereden kaynaklı bu sokak hep böyle oluyor. Derenin üzerinin açılmasını istiyoruz" dedi.

Rahmi Kalkan ise "Birden yağmur başladı. Geçen sefer de aynısı olmuştu. Her yağmurda burada su baskınları yaşanıyor. Komşularımız hasta. Nereye koşacağımızı şaşırdık. Yarın yine aynısı olacak. Derenin üzerindeki köprünün taşkına neden olduğunu belirtip, sürekli şikayetçi olduk ama ilgilenen olmadı. Bizi birkaç cenaze çıkınca mı duyacaklar" diye konuştu.

Taşa dere nedeniyle sokağı su bastığını vurgulayan Semih Aksoy da "15 gün içinde ikinci sel baskınını yaşıyoruz. Bunun sebebini belediye biliyor ama yapmıyor. Deredeki künkler küçücük gelen su ise çok fazla. Tıkanınca da taşkın oluyor, su binaya doluyor. Bir önceki yağmur gece olsaydı buradaki insanlar belki de ölecekti. Bunun çözümü nedir kimse bilmiyor mu? Allah'a emanet bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İZMİR'DE YAĞIŞ TEYAKKUZU

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısı üzerine kent genelinde acil durum planının devre alındığı belirtildi. 750 kişilik saha ekibi, 210 araç, 11 mobil pompa ekibi ve kritik bölgelerde oluşturulan 24 saatlik nöbet sistemiyle olası su baskınlarına karşı önlemler artırıldığı belirtildi. Yağmur suyu hatları, ızgaralar ve dere ağızlarında tüm kontroller tamamlandığı kaydedildi. Vatandaşlardan mazgal üstlerini kapatacak şekilde araç park etmemeye ve yağmur suyu hatlarına çöp veya atık bırakmamaya özen göstermeleri istendi. Vatandaşlardan gelecek ihbarlar için İZSU 185 Çağrı Merkezi ile Çözüm Merkezi ekiplerinin güçlendirildiği de bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir için yağışlı hava uyarısını güncellemesinin ardından, İZSU'nun sabah saatlerinde etkili olan yağışları da sahada yakından takip ettiği belirtilerek, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre sabah saatlerinde Dikili'de metrekareye 41,6 kilogram, Bergama'da ise 32,6 kilogram yağış düştü. Kısa sürede yoğunlaşan yağışa rağmen önceden temizliği tamamlanan dereler ve yağmur suyu hatları sayesinde bölgelerdeki suyun büyük bölümü kontrollü şekilde tahliye edildi. Foça ilçesi Fevzi Paşa Mahallesi'nde, tarihi SİT alanında yer aldığı için müdahale edilemeyen köprü yapısı nedeniyle deredeki suyun denize ulaşmasında sıkıntı yaşandığı belirtildi. Bazı caddelerde su birikmeleri oluşurken, İZSU ekipleri hızla müdahale ederek suyun kontrollü tahliyesini sağladı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
