İzmir'de Sağanak Yağış Yolları Vurdu, Çukurlar Oluştu

YOLLARDA ÇUKURLAR OLUŞTU

İzmir'de geceden bu yana etkisini sürdüren sağanak, bazı ilçelerde su taşkınlarına yol açtı. Yağışın en yoğun hissedildiği Karaburun'da, Badembükü mevkisinde zemini yumuşayan asfalt yollarda çukurlar oluştu. İlçeye bağlı Küçükbahçe kırsalındaki bir kahvehanenin tamamen suyla dolduğu görüldü. Foça ilçesinde de yağış nedeniyle bazı yollar suyla kaplandı. Çeşme ilçesinde ise gece etkili olan sağanak nedeniyle suyla dolu yollar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde; kafeteryaya ait bir taburenin sulara kapılıp, sürüklendiği anlar yer aldı. Öte yandan kent merkezinde aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle, kentin en yoğun yerlerinden biri olan Konak ilçesi Kordon boyunda su birikintileri oluştu.

EKİPLER ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin dün akşamdan itibaren bölgelerdeki çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Afet Koordinasyon Merkezi'nin koordinasyonunda yaklaşık 1200 personel kritik bölgelerde görevlerini sürdürdüğü belirtilirken, İZSU Genel Müdürlüğü İtfaiye ve Fen İşleri Daire Başkanlığı'nda görevli ekiplerin ise vatandaşların can ve mal kaybı yaşamaması için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,