İzmir'de yağış nedeniyle çöken Ödemiş-Turgutlu yolu trafiğe kapatıldı

İzmir'de etkili olan kuvvetli sağanak sonrası Ödemiş-Turgutlu kara yolunda çökme meydana geldi. Yolun bir kısmı ulaşıma kapatılırken, bölgede hasar tespit çalışmaları başladı.

İzmir'de etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Ödemiş-Turgutlu kara yolunda çökme meydana geldi, güzergah ulaşıma kapatıldı.

Ödemiş ilçesinde süren yağışın ardından, Ödemiş ile Manisa'nın Turgutlu ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun bir bölümünde çökme oluştu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, yolun Üzümlü Mahallesi'nden sonraki kısmını güvenlik amacıyla trafiğe kapattı.

Yolun onarımı için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Derebebekler Mahallesi Muhtarı Fikret Toktaş, AA muhabirine, geceden itibaren etkili olan yoğun yağış nedeniyle Yukarı Dere'nin taştığını belirterek çökme nedeniyle kapatılan yolu birçok mahalle sakininin kullandığını ifade etti.

Karaburun'da dere taştı

Öte yandan Karaburun ilçesinde Karareis Can Boğazı Deresi'nin taşması sonucu Küçükbahçe Mahallesi'ndeki 2 evde hasar meydana geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bölgede hasar tespit çalışması başlatıldığı öğrenildi. Yazlık olarak kullanılan evlerin olay sırasında boş olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
