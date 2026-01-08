Haberler

İzmir'de Sağanak Yağış Trafiği Felç Etti

İzmir'de Sağanak Yağış Trafiği Felç Etti
İzmir'de gece saatlerinden itibaren başlayan gök gürültülü sağanak, yollarda su birikintilerine yol açtı ve sürücülerin trafikte zor anlar yaşamasına neden oldu. Meteoroloji uyarısı sonrası sabah saatlerinde etkisini arttıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından gece saatlerinden itibaren kentte, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler, trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmurla birlikte hava da karardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
