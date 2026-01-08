İzmir'de Sağanak Yağış Trafiği Felç Etti

İZMİR'de sağanak etkili oldu. Yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından gece saatlerinden itibaren kentte, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler, trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmurla birlikte hava da karardı.