İzmir'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

İZMİR'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'in Foça ilçesinde sabah saatlerinde sağanak başladı. Sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınıp yağışın dinmesini bekledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri yağışın ardından önlem aldı.

Yağışın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

SAĞANAK ALİAĞA'DA DA ETKİLİ OLDU

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'in Foça ilçesinden sonra Aliağa'da da sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı bölgelerde trafik aksadı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri su baskınlarına karşı teyakkuza geçti.