Haberler

Küçük Menderes Nehri taştı; Ödemiş ilçesinde tarım alanları ve ahırları su bastı

Küçük Menderes Nehri taştı; Ödemiş ilçesinde tarım alanları ve ahırları su bastı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de etkili olan sağanak yağışlar, Küçük Menderes Nehri'nin taşmasına sebep oldu. Ödemiş ilçesindeki tarım arazileri ve ahırları su altında kalırken, çiftçiler kalıcı çözüm talep ediyor.

İZMİR'de son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle Küçük Menderes Nehri'nde taşkın yaşandı, Ödemiş ilçesindeki tarım arazileri ve ahırları su bastı.

Kentte son günlerde etkisini artıran yağışlar, taşkınlara yol açtı. Bölgede sağanak nedeniyle debisi yükselen Küçük Menderes Nehri taştı. Ödemiş ilçesine bağlı Seyrekli Mahallesi Ağırkırı mevkisindeki tarım arazileri ve ahırları su bastı. Yaklaşık bin dönümlük marul, tahıl ve patates ekili tarlalar zarar gördü. Öte yandan taşkın nedeniyle yol trafiğe kapandı. Ayrıca nehirde biriken atıklar da dikkat çekti. Bölgede suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı.

'KALICI ÇÖZÜM ŞART'

Bölgede 54 dönüm tarım arazisi bulunan Ülkü Çakır büyük bir mağduriyet yaşadıklarını belirtip, "Her yağış sonrası bu bölgede su baskınları yaşanıyor. Alanın ve köprünün dar olmasının yanı sıra Küçük Menderes Nehri'nin ilerleyen kısımlarında atıklar birikmiş durumda. Nehrin ilerleyen kısımlarının temizlenmesi şart. Bu bölge için kalıcı bir çözüm talep ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri

TÜVTÜRK'te polisin dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam

Emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı
Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Sular taşların arasından fışkırdı

Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Taşların arasından fışkırdı
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük

Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı
10 yaşında hayata gözlerini yuman Berivan, çok istediği küpeleri bir hafta takabilmiş

Acılı baba anlattı: Çok istediği küpeleri bir hafta takabilmiş
Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti! Hastaneye götürülmesin diye aracın önünü kestiler iddiası

Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti: Bu çocuk burada ölecek