Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de sağanak etkili oluyor

Güncel Haberler

İzmir'de sağanak etkili oluyor

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle trafik kazaları ve su baskınları meydana geldi.

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle trafik kazaları ve su baskınları meydana geldi.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak, yollarda su birikintilerine neden oldu.

Belediye ekipleri, su birikintilerini vidanjör yardımıyla tahliye etmeye çalıştı.

Çiğli ve Konak ilçelerinde zemin katlardaki dairelerde su baskınları yaşandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yağmur sularını tahliye etmeye başladı.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerlerken maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı.

Narlıdere ilçesi 9 Eylül Caddesi'nde de yağışın etkisiyle yolda çökme meydana geldi.

Çökme sonucu bir polis aracı ve ticari araç çukura düşerken ekipler araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

Sağanak etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel

Tragger İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title