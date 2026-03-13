İzmir'de restore edilen 132 yıllık Asmalı Mescit ibadete açıldı

İzmir Valiliğince restorasyonu tamamlanan tarihi Asmalı Mescit ibadete açıldı.

Toraman Mahallesi'nde 1894 yılında inşa edilen ve İzmir Valiliği tarafından geçen yıl restorasyonuna başlanan tarihi yapıda çalışmalar tamamlandı.

Tarihi mescit, cuma namazıyla kapılarını yeniden ibadete açtı.

Ayrıca 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Şehitler Haftası dolayısıyla mescitte mevlit okundu, dualar edildi.

İzmir Valisi Süleyman Elban da restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı, emeği geçenleri tebrik etti.

Restorasyon kapsamında, yapının sonradan doldurulan bodrum katı gün yüzüne çıkarıldı. Güney ve batı yönündeki dolgu alanların temizlenmesinin ardından sıva, zemin döşeme, drenaj ve abdest alma mahalli gibi imalatlar yeniden yapıldı.

Mescidin beden duvarlarında güçlendirme, derz açma ve taş temizliği işlemleri gerçekleştirilirken, iç mekandaki kadınlar mahfili, doğramalar ve zemin döşemesi gibi tüm ahşap unsurlar yenilendi.

Dikdörtgen planlı ve taş-tuğla malzemeden inşa edilen tarihi yapının elektrik ve mekanik tesisatı da tamamen elden geçirildi.