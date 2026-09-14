İzmir'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İZMİR'in Selçuk ilçesinde kontrolünü yitirdiği motosikletin refüje çarpması sonucu ağır yaralanan Bora Özsoy, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Selçuk-Kuşadası kara yolunun Arvalya mevkisinde meydana geldi. Bora Özsoy'un kontrolünü kaybettiği 09 ATH 561 plakalı motosiklet, savrularak refüje çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Boyun bölgesinden ağır yaralanan Özsoy, ambulansla kaldırıldığı Selçuk Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı