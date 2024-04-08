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İzmir'de Polis Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümü Töreni Düzenlendi

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İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Çeşme Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İlçe Emniyet Müdürü Murat Dokumacı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Günün anlamına ilişkin konuşma yapan Komiser Yardımcısı Ahmet Coşkun, teşkilatın suç ve suçlularla mücadelesini yılmadan, bıkmadan devam ettirdiğini söyledi.

Seferihisar ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende ise İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Kılıç, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Kılıç, törendeki konuşmasında teşkilat mensuplarının huzur ve güvenin teminatı olduğunu ifade etti.

Törene Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Polis Haftası Seferihisar İzmir Çeşme Politika Güncel Haberler

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