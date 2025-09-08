İzmir'de Polis Karakoluna Saldırı... RTÜK Başkanı Şahin'den Uyarı: "Yayıncılarımızın, Resmi Makamlar Tarafından Yapılan Açıklamalara Riayet Etmeleri...

(ANKARA) - RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne silahlı saldırıda şehit olan iki polise Allah'tan rahmet, yaralı polislere acil şifa dileyerek, "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bir kez daha hatırlatmak isteriz ki böylesi kritik ve acı verici dönemlerde yayıncılarımızın, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara riayet etmeleri ve teyit edilmemiş bilgileri kamuoyuna aktarmamaları, özellikle çatışma anı görüntülerinin yayına verilmemesi kanuni bir zorunluluktur" uyarısında bulundu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ebubekir Şahin, şunları kaydetti:

"Balçova'da polis merkezine yönelik gerçekleşen menfur saldırı sonucu şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı, yaralı güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; böylesi kritik ve acı verici dönemlerde yayıncılarımızın, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara riayet etmeleri ve teyit edilmemiş bilgileri kamuoyuna aktarmamaları, özellikle çatışma anı görüntülerinin yayına verilmemesi kanuni bir zorunluluktur.

Bu vesile ile vatanımızın birlik ve beraberliği uğruna canını feda eden tüm kahramanlarımızı bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin başı sağ olsun."